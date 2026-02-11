पैन कार्ड में बदल सकते हैं फोटो और हस्ताक्षर, बहुत आसान है तरीका

पैन कार्ड में फोटो और हस्ताक्षर बदले जा सकते हैं

क्या है खबर?

आधार कार्ड की तरह पैन कार्ड भी काफी जरूरी दस्तावेज बन गया है। यह इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने से लेकर वित्तीय लेनदेन के लिए आवश्यक है। अगर, पैन कार्ड में आपकी खराब या पुराना फोटो लगी हो और हस्ताक्षर गलत है तो आपको इसके उपयोग में परेशानी हो सकती है। इससे आपकी पहचान सत्यापन में दिक्कत आ सकती है। आइये जानते हैं पैन कार्ड में घर बैठे फोटो और हस्ताक्षर को कैसे अपडेट कर सकते हैं।