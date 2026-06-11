स्पेस-X IPO से कैसे कैफेटेरिया कर्मचारी भी बन सकते हैं करोड़पति?

हिस्सेदारी

एक कर्मचारी की हिस्सेदारी 100 करोड़ रुपये से ज्यादा

स्पेस-X के पूर्व लॉन्च इंजीनियर ट्रेवर हाइज का उदाहरण भी चर्चा में है। उन्होंने 2011 में कंपनी जॉइन की थी और करीब 12 साल तक वहां काम किया। रिपोर्ट के अनुसार, उनके पास 1 लाख से अधिक स्पेस-X शेयर हैं। अगर शेयर की कीमत 135 डॉलर रहती है, तो उनकी हिस्सेदारी का मूल्य करीब 1.35 करोड़ डॉलर होगा। भारतीय मुद्रा में यह रकम 100 करोड़ रुपये से भी अधिक बैठती है, जिससे उनकी कहानी चर्चा का विषय बन गई है।