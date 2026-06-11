स्पेस-X IPO से कैसे कैफेटेरिया कर्मचारी भी बन सकते हैं करोड़पति?
क्या है खबर?
एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X का बहुप्रतीक्षित IPO इन दिनों चर्चा में है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी की वैल्यू लगभग 1.77 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 170 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच सकती है। इस लिस्टिंग से मस्क की संपत्ति में बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हालांकि, इस IPO की सबसे खास बात यह है कि इससे केवल कंपनी के बड़े अधिकारी ही नहीं, बल्कि हजारों कर्मचारी भी करोड़पति बन सकते हैं।
करोड़पति
कैसे कैफेटेरिया वर्कर भी बन सकते हैं करोड़पति?
स्पेस-X ने वर्षों से अपने कई कर्मचारियों को वेतन और प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कंपनी के शेयर दिए हैं। इनमें इंजीनियरों के अलावा कैफेटेरिया कर्मचारी, तकनीशियन, सपोर्ट स्टाफ और दूसरे कई कर्मचारी भी शामिल हैं। जब उन्हें ये शेयर मिले थे तब उनकी कीमत काफी कम थी। अब कंपनी की वैल्यू तेजी से बढ़ने के बाद इन शेयरों की कीमत भी कई गुना बढ़ चुकी है। IPO के बाद इनकी कीमत और बढ़ सकती है।
अनुमान
करीब 4,400 कर्मचारी बन सकते हैं करोड़पति
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, स्पेस-X के IPO के बाद लगभग 4,400 कर्मचारी करोड़पति बन सकते हैं। कंपनी अपने शेयरों की कीमत 135 डॉलर प्रति शेयर तय कर सकती है। इस मूल्यांकन के आधार पर लंबे समय से शेयर रखने वाले कई कर्मचारियों की हिस्सेदारी लाखों डॉलर तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि इस IPO को केवल एक कारोबारी घटना नहीं, बल्कि हजारों कर्मचारियों के जीवन में बड़ा आर्थिक बदलाव लाने वाला अवसर माना जा रहा है।
हिस्सेदारी
एक कर्मचारी की हिस्सेदारी 100 करोड़ रुपये से ज्यादा
स्पेस-X के पूर्व लॉन्च इंजीनियर ट्रेवर हाइज का उदाहरण भी चर्चा में है। उन्होंने 2011 में कंपनी जॉइन की थी और करीब 12 साल तक वहां काम किया। रिपोर्ट के अनुसार, उनके पास 1 लाख से अधिक स्पेस-X शेयर हैं। अगर शेयर की कीमत 135 डॉलर रहती है, तो उनकी हिस्सेदारी का मूल्य करीब 1.35 करोड़ डॉलर होगा। भारतीय मुद्रा में यह रकम 100 करोड़ रुपये से भी अधिक बैठती है, जिससे उनकी कहानी चर्चा का विषय बन गई है।