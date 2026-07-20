होर्मुज जलडमरूमध्य के संघर्ष से फैशन कपड़ों की आपूर्ति पर संकट
होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी संघर्ष के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिसका सीधा असर पॉलिएस्टर और स्पैन्डेक्स की उपलब्धता पर पड़ा है।
ये दोनों ही मुख्य चीजें हैं, जिनसे वर्तमान के फैशनेबल कपड़े बनते हैं और इनकी कमी साफ दिख रही है। इस माहौल में पॉलिएस्टर बनाने वाली एक बड़ी कंपनी टोंगकुन ग्रुप ने अनुमान लगाया है कि जून तक के 6 महीनों में उनका मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 3 गुना बढ़ जाएगा।
हालांकि, बाकी कंपनियों के लिए हालात कुछ और ही हैं और उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
चीन में फाइबर उत्पादन घटा
चीन में सिंथेटिक फाइबर का उत्पादन भी तेजी से कम हुआ है और पॉलिएस्टर जैसे कच्चे माल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं।
कुछ फैशन ब्रांड जारा और H&M अपने पॉलिएस्टर को रीसायकल किए गए मटेरियल से बनाते हैं, जिस कारण उन्हें कुछ राहत मिली है। वहीं, यूनीक्लो जैसे ब्रांड नए सिंथेटिक मटेरियल पर ज़्यादा निर्भर हैं, जिससे उन्हें इस मुश्किल दौर में ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही, लॉजिस्टिक्स (माल ढुलाई) का खर्च भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर, कपास की कीमतें दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं क्योंकि बाजार में इसकी उपलब्धता कम है। इन सब कारणों से फास्ट फैशन कंपनियों के लिए ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है।