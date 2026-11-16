हांगकांग ने लॉन्च किया ऑफशोर युआन बॉन्ड इंडेक्स, जानिए क्या मिलेगा फायदा
लेखन दिनेश चंद शर्मा
हांगकांग ने अपना पहला ऑफशोर युआन बॉन्ड इंडेक्स HKEX ऑफशोर RMB बॉन्ड इंडेक्स ब्लूमबर्ग के साथ मिलकर लॉन्च किया है।
यह नया इंडेक्स निवेशकों को मुख्यभूमि चीन के बाहर जारी किए गए युआन बॉन्ड पर नजर रखने का एक साफ तरीका देता है। इसका मकसद डिम सम बॉन्ड बाजार को दुनियाभर के निवेशकों के लिए और ज्यादा सुलभ और आकर्षक बनाना है।
एसेट मैनेजर्स बनाएंगे इंडेक्स पर आधारित नए प्रोडक्ट
CSOP और वैल्यू पार्टनर्स जैसे एसेट मैनेजर्स इस इंडेक्स का इस्तेमाल करके नए इंवेस्टमेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। इससे लोगों के लिए इसमें शामिल होना और भी आसान हो जाएगा।
इस साल के पहले 9 महीनों में ही 590 अरब युआन (करीब 8,200 अरब रुपये) से ज्यादा के ऑफशोर युआन बॉन्ड जारी हो चुके हैं। हांगकांग साफ तौर पर क्रॉस-बॉर्डर फाइनेंस का एक बड़ा हब बनने पर जोर दे रहा है। यह कदम दुनियाभर से पैसे के प्रवाह के लिए और भी दरवाजे खोल सकता है।