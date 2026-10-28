हिंदुस्तान यूनिलीवर ने दूसरी तिमाही में कमाया 2,844 करोड़ रुपये का मुनाफा

HUL की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक प्रिया नायर ने बताया कि कंपनी की बिक्री में 15 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 सालों में यह कंपनी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है।

उन्होंने कहा कि यह इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हम अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रांड बनाने और 'गो-टू-मार्केट' रणनीति को मजबूत करने पर लगातार ध्यान दे रहे हैं।

उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया और कहा कि HUL अपनी विनिंग इन न्यू इंडिया रणनीति पर कायम है। इसके तहत कंपनी नए-नए आइडिया पर काम कर रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना रही है, ताकि यह वृद्धि ऐसे ही जारी रहे।