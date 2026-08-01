हिंदुस्तान यूनिलीवर समेत कई कंपनियों के सामान त्योहारी सीजन में होंगे महंगे

HUL के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) निरंजन गुप्ता ने बताया कि कच्चे माल की बढ़ती लागत की वजह से नियंत्रित तरीके से कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। इन बढ़ी हुई कीमतों का असर भारत के त्योहारी सीजन यानि अगस्त से नवंबर के बीच दिख सकता है, जब लोग जमकर खरीदारी करते हैं।

केवल हिंदुस्तान यूनिलीवर ही नहीं, हैवल्स और टाटा कंज्यूमर जैसी अन्य कंपनियों ने भी पहले ही अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी हैं। हैवल्स ने जहां अपनी कीमतें 8 फीसदी तक बढ़ाई हैं, वहीं टाटा कंज्यूमर का नमक भी करीब 7 फीसदी महंगा हो गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के तय लक्ष्य से ऊपर बनी हुई महंगाई और मानसून की कमी के चलते खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने की आशंका के बीच कंपनियां अपने मुनाफे को बचाए रखने के लिए काफी सतर्कता बरत रही हैं।