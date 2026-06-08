महंगाई: हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर और ब्रिटानिया ने 10-20 रुपये के पैकेटों के बढ़ाए दाम  

कंपनियां माल भेजने के रास्ते बदल रहीं

मारुति सुजुकी और हुंडई मोटर जैसी कार निर्माता कंपनियों ने भी अपनी कारों की कीमतें बढ़ा दी हैं, वहीं इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस भी महंगे ईंधन की वजह से टिकटों के दाम बढ़ा रही हैं और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को कम कर रही हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए कंपनियां अपना माल भेजने के लिए नए रास्ते तलाश रही हैं या फिर उत्पादन को वापस अपने देश में ही करने पर जोर दे रही हैं।

जैसे-जैसे रोजमर्रा की जरूरतों का सामान महंगा हो रहा है, वैसे-वैसे आम लोग अपने खर्चों में कटौती करने लगे हैं। जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर, महंगाई इसी तरह बनी रही तो आने वाले समय में कीमतों में और भी बड़े उछाल देखने को मिल सकते हैं।