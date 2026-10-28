द हिंदू बेस्ट प्लेसेज टू वर्क 2027 अवार्ड्स के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन

जॉब सर्च प्लेटफॉर्म वर्कएल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस साल भारत में कर्मचारियों का अपनी कंपनी से जुड़ाव घटकर 78 फीसदी हो गया है।

इसके साथ ही नौकरी से उनकी संतुष्टि भी कम हुई है। काम की जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को तेजी से अपनाना भी इस स्थिति में कोई सुधार नहीं ला पाया है।

खासकर तब जब बात कर्मचारियों को यह महसूस कराने की आती है कि उन्हें पहचाना जा रहा है या उन्हें सशक्त महसूस कराया जा रहा है।