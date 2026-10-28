द हिंदू बेस्ट प्लेसेज टू वर्क 2027 अवार्ड्स के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन
'द हिंदू बेस्ट प्लेसेज टू वर्क 2027' अवॉर्ड्स के लिए अब एंट्री शुरू हो गई हैं। कंपनियों को केवल 10 मिनट में रजिस्टर करना होगा और कर्मचारियों को 26 फरवरी, 2027 से पहले 5 मिनट से भी कम समय में एक छोटा, गुमनाम सर्वे भरना होगा।
इसका मकसद यह जानना है कि एक नियोक्ता के तौर पर वे कंपनी कितनी अच्छी है और उनकी टीम कितनी खुश और अपने काम से जुड़ी हुई है।
कर्मचारियों का जुड़ाव घटकर 78 फीसदी हुआ
जॉब सर्च प्लेटफॉर्म वर्कएल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस साल भारत में कर्मचारियों का अपनी कंपनी से जुड़ाव घटकर 78 फीसदी हो गया है।
इसके साथ ही नौकरी से उनकी संतुष्टि भी कम हुई है। काम की जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को तेजी से अपनाना भी इस स्थिति में कोई सुधार नहीं ला पाया है।
खासकर तब जब बात कर्मचारियों को यह महसूस कराने की आती है कि उन्हें पहचाना जा रहा है या उन्हें सशक्त महसूस कराया जा रहा है।