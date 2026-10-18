हिमाद्री केमिकल का दूसरी तिमाही में मुनाफा 31 फीसदी बढ़कर 231 करोड़ रुपये पर पहुंचा

जुलाई से सितंबर के बीच कंपनी की कुल आय 1,733 करोड़ रुपये रही। यह आंकड़ा पिछले साल इसी अवधि में हुई 1,107 करोड़ रुपये की कुल आय से काफी ज्यादा है।

आय में इस बड़ी बढ़ोतरी का श्रेय मुख्य रूप से कार्बन सामग्री और रसायन व्यवसाय को जाता है। इसके अलावा, ऊर्जा व्यवसाय ने भी इसमें अच्छा-खासा योगदान दिया।

कंपनी स्वच्छ ऊर्जा समाधान, बैटरी सामग्री और विशेष कार्बन ब्लैक जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान दे रही है, जिसकी वजह से उसकी वृद्धि लगातार बनी हुई है।