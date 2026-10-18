हिमाद्री केमिकल का दूसरी तिमाही में मुनाफा 31 फीसदी बढ़कर 231 करोड़ रुपये पर पहुंचा

हिमाद्री केमिकल का दूसरी तिमाही में मुनाफा 31 फीसदी बढ़कर 231 करोड़ रुपये पर पहुंचा
हिमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल ने दूसरी तिमाही में 31 फीसदी की दमदार बढ़त के साथ 231 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है। पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा 176 करोड़ रुपये था।
कंपनी को यह शानदार मुनाफा उसके कार्बन सामग्री और रसायन व्यवसाय की बदौलत मिला है। इन दोनों विभागों के बेहतरीन प्रदर्शन से साफ पता चलता है कि कंपनी की मुख्य क्षमताएं अब अच्छा लाभ कमा रही हैं।
कुल आय बढ़कर 1,733 करोड़ रुपये हुई
जुलाई से सितंबर के बीच कंपनी की कुल आय 1,733 करोड़ रुपये रही। यह आंकड़ा पिछले साल इसी अवधि में हुई 1,107 करोड़ रुपये की कुल आय से काफी ज्यादा है।
आय में इस बड़ी बढ़ोतरी का श्रेय मुख्य रूप से कार्बन सामग्री और रसायन व्यवसाय को जाता है। इसके अलावा, ऊर्जा व्यवसाय ने भी इसमें अच्छा-खासा योगदान दिया।
कंपनी स्वच्छ ऊर्जा समाधान, बैटरी सामग्री और विशेष कार्बन ब्लैक जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान दे रही है, जिसकी वजह से उसकी वृद्धि लगातार बनी हुई है।