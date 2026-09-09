हिमाचल प्रदेश ने शुरू की AI आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना

इस बार AI फर्जी दावों को आसानी से पकड़ेगा और पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता लाएगा, जो भी योजना में धोखाधड़ी करते पकड़ा जाएगा, जांच के बाद उस पर कड़ी कार्रवाई होगी।

योजना में सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है, जिसमें 280 जरूरी दवाएं और सभी तरह की सर्जरी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इसका मकसद राज्य के पात्र परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाओं को निष्पक्ष और भरोसेमंद तरीके से पहुंचाना है।