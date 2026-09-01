HFCL ने हासिल किया 3 साल का 2,329 करोड़ रुपये का निर्यात अनुबंध

यह कोई पहला मौका नहीं है, जब HFCL को इतने बड़े अनुबंध मिले हों। जुलाई में भी कंपनी ने 937 करोड़ रुपये के 2 बड़े निर्यात अनुबंध हासिल किए थे। इसके अलावा, जून तिमाही में कंपनी का निर्यात राजस्व पिछले साल के 209.70 रुपये से बढ़कर 1,063.30 करोड़ रुपये हो गया। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की मांग दुनियाभर में तेजी से बढ़ रही है।