हीरो मोटर्स के शेयर IPO कीमत से 78 फीसदी ऊपर पहुंचे

हीरो मोटर्स के शेयरों में बुधवार को 7 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया और ये अपने 84 रुपये के IPO दाम से 78 फीसदी ज्यादा पर पहुंच गए। यह तेजी तब देखने को मिली, जब 28 सितंबर को इराजे ब्रोकिंग सर्विसेज LLP ने 34.01 लाख शेयर खरीदे और 12.12 लाख शेयर बेचे।

खास बात ये है कि पिछले सप्ताह जब ये शेयर बाजार में आए थे, तब इनकी शुरुआत IPO दाम से नीचे हुई थी, लेकिन जल्द ही इनमें उछाल आया और बाॅम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर ये 17.27 फीसदी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 17.14 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए।