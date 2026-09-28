हीरो मोटर्स के शेयरों में 10 फीसदी की गिरावट, शुरुआती निवेशकों को अभी भी फायदा

हीरो मोटर्स के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) का कुल इश्यू साइज 1,000 करोड़ रुपये का था। इसमें 600 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए गए और 400 करोड़ रुपये के शेयर मौजूदा शेयरधारकों ने बेचे। इस राशि का ज्यादातर हिस्सा कंपनी ने कुछ अहम कामों के लिए रखा था।

190 करोड़ रुपये कर्ज चुकाने में इस्तेमाल होंगे, वहीं 200 करोड़ रुपये गौतम बुद्ध नगर में मौजूद उनके प्लांट को अपग्रेड करने पर खर्च किए जाएंगे।

बाकी पैसे का इस्तेमाल अघोषित अधिग्रहणों और रणनीतिक पहलों के जरिए वृद्धि करने और कंपनी के सामान्य कॉर्पोरेट खर्चों के लिए किया जाएगा।