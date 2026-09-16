हीरो मोटर्स ने लॉन्च किया 1,000 करोड़ रुपये का IPO, 23 फीसदी प्रीमियम ने बढ़ाई हलचल

हीरो मोटर्स लिमिटेड ने बुधवार (16 सितंबर) को सब्सक्रिप्शन के लिए अपना आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) लॉन्च किया है। 1,000 करोड़ रुपये का यह IPO 18 सितंबर तक बोली लगाने के लिए खुला रहेगा। यह नए शेयरों और ऑफर फॉर सेल (OFS) का मिला-जुला रूप है।

इसके एक शेयर की कीमत 79 से 84 रुपये के बीच तय की गई है। छोटे निवेशकों को इसमें शामिल होने के लिए कम से कम 14,952 रुपये लगाने होंगे। ग्रे मार्केट में यह IPO पहले से ही 23 फीसदी के प्रीमियम पर चल रहा है।