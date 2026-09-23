हीरो मोटर्स का IPO सुस्त शुरुआत के बाद 6.5 फीसदी उछला
हीरो मोटर्स ने बुधवार (23 सितंबर) को शेयर बाजार में अपनी शुरुआत की। यह 82 रुपये के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) मूल्य से थोड़ी कम कीमत पर खुला, लेकिन तुरंत ही 6.5 फीसदी की बढत के साथ 89.11 रुपये पर पहुंच गया।
इस उछाल के साथ कंपनी का बाजार मूल्यांकन करीब 4,006 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का IPO काफी सफल रहा, जिससे कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपये जुटाए। यह कुल मिलाकर 6.66 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ, जिसमें खुदरा और गैर-संस्थागत निवेशकों ने खूब दिलचस्पी दिखाई।
कर्ज चुकाने और विस्तार में होगा पैसे का इस्तेमाल
कंपनी ने IPO से जो पैसे जुटाए हैं, उनका उपयोग कर्ज चुकाने और उत्तर प्रदेश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
हीरो मोटर्स पहले से ही BMW और डुकाटी जैसी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम करती है। कंपनी की कमान पंकज मुंजाल के हाथों में है, जिनके परिवार की ही भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प भी है। मुंजाल ही हीरो मोटर्स का नेतृत्व करते हैं, जिससे पर्दे के पीछे इस समूह का गहरा जुड़ाव दिखता है।