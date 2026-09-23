हीरो मोटर्स का IPO सुस्त शुरुआत के बाद 6.5 फीसदी उछला

हीरो मोटर्स ने बुधवार (23 सितंबर) को शेयर बाजार में अपनी शुरुआत की। यह 82 रुपये के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) मूल्य से थोड़ी कम कीमत पर खुला, लेकिन तुरंत ही 6.5 फीसदी की बढत के साथ 89.11 रुपये पर पहुंच गया।

इस उछाल के साथ कंपनी का बाजार मूल्यांकन करीब 4,006 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का IPO काफी सफल रहा, जिससे कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपये जुटाए। यह कुल मिलाकर 6.66 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ, जिसमें खुदरा और गैर-संस्थागत निवेशकों ने खूब दिलचस्पी दिखाई।