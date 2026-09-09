हेज फंड्स ने डॉलर के मुकाबले येन मजबूत होने का लगाया अनुमान

हेज फंड्स को लग रहा है कि जापानी येन और मजबूत होगा। उनका अनुमान है कि साल के आखिर तक डॉलर-येन की दर 150 से नीचे आ जाएगी। कुछ फंड्स तो इसे 140 तक गिरने की उम्मीद कर रहे हैं।

इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में नवंबर में खत्म होने वाले पुट ऑप्शन हैं, जिनकी स्ट्राइक प्राइस 142.86 है। साल के अंत तक आते-आते, पुट ऑप्शन का वॉल्यूम कॉल ऑप्शन के वॉल्यूम से 3 गुना ज्यादा हो गया। यह बताता है कि ऑप्शन बाजार में येन के और मजबूत होने की (डॉलर के मुकाबले कमजोर होने की) मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है।