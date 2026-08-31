हेल्थियंस ने पहली बार वित्त वर्ष 2026 में कमाया 5.4 करोड़ रुपये का मुनाफा

कुल 364 करोड़ रुपये का खर्च होने के बावजूद, हेल्थियंस ने अपने मार्जिन में सुधार किया है। कंपनी ने यह कमाल मार्केटिंग पर होने वाले खर्च में कटौती करके और अपनी कार्यक्षमता बढ़ाकर किया।

कंपनी को अभी भी पिछले नुकसान (976 करोड़ रुपये का बकाया) को पाटने के लिए लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन यह मुनाफा एक मजबूत कदम है।

अब तक 7.5 करोड़ डॉलर (करीब 710 करोड़ रुपये) का समर्थन हासिल करने के बाद हेल्थियंस पूरे भारत में लगातार विस्तार करते हुए डॉ. लाल पैथलैब्स और रेडक्लिफ लैब्स जैसे बड़े नामों को टक्कर दे रही है।