HDFC बैंक को मिली क्लीन चिट से शेयरों में आया उछाल

ब्रोकरेज फर्मों का बैंक के प्रति सकारात्मक रुख

जेफरीज और जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्में HDFC बैंक को लेकर अभी भी काफी सकारात्मक हैं। वे बैंक के कम मूल्यांकन और लगातार अच्छे प्रदर्शन की ओर इशारा कर रहे हैं।

जेफरीज ने बैंक के लिए अपनी 'खरीदो' रेटिंग को 1,050 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ बनाए रखा है। उनका कहना है कि कानूनी समीक्षा से गवर्नेंस से जुड़ी निवेशकों की चिंताएं कम हुई हैं।

साथ ही, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शशिधर जगदीशन् के कार्यकाल विस्तार जैसे नेतृत्व संबंधी बदलावों को भी इससे सहारा मिला है।

इसी तरह, जेपी मॉर्गन को भी बैंक में अभी और मुनाफे की उम्मीद है। उन्होंने हाल के उतार-चढ़ावों के बावजूद अपना टारगेट प्राइस 990 रुपये पर बरकरार रखा है।