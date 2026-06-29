HDFC बैंक को मिली क्लीन चिट से शेयरों में आया उछाल
HDFC बैंक के शेयरों में उछाल देखने को मिला। इसकी वजह यह रही कि एक स्वतंत्र कानूनी समीक्षा ने बैंक के पूर्व अध्यक्ष अतानु चक्रवर्ती द्वारा इस साल की शुरुआत में लगाए गए गवर्नेंस से जुड़े आरोपों को खारिज कर दिया।
इस खबर से निवेशकों को बैंक के कामकाज के तरीके को लेकर कुछ राहत मिली है। हालांकि, पिछले एक साल में बैंक के शेयर अब भी 20 फीसदी नीचे हैं, जबकि इसी दौरान निफ्टी 50 में सिर्फ 5.7 फीसदी की गिरावट आई है।
इसके बावजूद, बैंक 12.3 लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण के साथ अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है।
ब्रोकरेज फर्मों का बैंक के प्रति सकारात्मक रुख
जेफरीज और जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्में HDFC बैंक को लेकर अभी भी काफी सकारात्मक हैं। वे बैंक के कम मूल्यांकन और लगातार अच्छे प्रदर्शन की ओर इशारा कर रहे हैं।
जेफरीज ने बैंक के लिए अपनी 'खरीदो' रेटिंग को 1,050 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ बनाए रखा है। उनका कहना है कि कानूनी समीक्षा से गवर्नेंस से जुड़ी निवेशकों की चिंताएं कम हुई हैं।
साथ ही, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शशिधर जगदीशन् के कार्यकाल विस्तार जैसे नेतृत्व संबंधी बदलावों को भी इससे सहारा मिला है।
इसी तरह, जेपी मॉर्गन को भी बैंक में अभी और मुनाफे की उम्मीद है। उन्होंने हाल के उतार-चढ़ावों के बावजूद अपना टारगेट प्राइस 990 रुपये पर बरकरार रखा है।