HDFC बैंक के दूसरी तिमाही के मुनाफे में करीब 5 फीसदी का इजाफा

शुक्रवार को शेयर की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, यह 0.28 फीसदी बढ़कर 728.85 रुपये पर बंद हुआ। इसके बावजूद, 2026 में अब तक HDFC बैंक के शेयरों में 26.5 फीसदी की गिरावट आ चुकी है। यह गिरावट निफ्टी 50 इंडेक्स की तुलना में काफी ज्यादा है।

हालांकि, करीब 11.24 लाख करोड़ रुपये के बड़े बाजार पूंजीकरण के साथ बैंक शेयर बाजार में हालिया मुश्किलों के बाद भी एक अहम खिलाड़ी बना हुआ है।