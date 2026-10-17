HDFC बैंक के दूसरी तिमाही के मुनाफे में करीब 5 फीसदी का इजाफा
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HDFC बैंक ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में 19,510 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है, जो 4.7 फीसदी की बढ़ोतरी दिखाता है। यह मुनाफा विश्लेषकों की उम्मीदों के लगभग बराबर ही था।
बैंक की शुद्ध ब्याज आय में भी करीब 10 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, ये दोनों आंकड़े CNBC TV18 के अनुमान से थोड़े कम रहे।
इस साल 26.5 फीसदी गिरे शेयर
शुक्रवार को शेयर की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, यह 0.28 फीसदी बढ़कर 728.85 रुपये पर बंद हुआ। इसके बावजूद, 2026 में अब तक HDFC बैंक के शेयरों में 26.5 फीसदी की गिरावट आ चुकी है। यह गिरावट निफ्टी 50 इंडेक्स की तुलना में काफी ज्यादा है।
हालांकि, करीब 11.24 लाख करोड़ रुपये के बड़े बाजार पूंजीकरण के साथ बैंक शेयर बाजार में हालिया मुश्किलों के बाद भी एक अहम खिलाड़ी बना हुआ है।