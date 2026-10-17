HDFC बैंक में इस्तीफे और नई नियुक्ति के साथ नेतृत्व में होगा बदलाव

अनुप बागची 27 अक्टूबर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पद संभालेंगे। वे 3 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। हालिया गवर्नेंस से जुड़ी मुश्किलों के बाद उनके सामने निवेशकों का भरोसा फिर से कायम करने की बड़ी चुनौती है।

इन सभी बदलावों के बावजूद बैंक ने मजबूत प्रदर्शन किया है। दूसरी तिमाही में उसका मुनाफा 4.6 फीसदी बढ़कर 19,510 करोड़ रुपये हो गया है और उसकी परिसंपत्ति गुणवत्ता भी सुधरी है। यह दिखाता है कि इतने बड़े बदलावों के बीच भी बैंक अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए है।