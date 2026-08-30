HDFC बैंक में नए CEO की शुरू हुई तलाश, किसका नाम सबसे आगे?

भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक HDFC बैंक एक नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की तलाश में है। मौजूदा CEO शशिधर जगदीशन का दूसरा कार्यकाल अक्टूबर में पूरा हो रहा है।

बैंक के भीतर के उम्मीदवारों में उप प्रबंध निदेशक कैजाद भरूचा का नाम सबसे आगे चल रहा है। वे बैंक में खुदरा और थोक बैंकिंग का काम देखते हैं।

हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम कहते हैं कि बैंक को CEO के लिए अंदर के और बाहर के दोनों उम्मीदवारों पर विचार करना होगा। इस बारे में आखिरी फैसला RBI ही लेगा।