HDFC बैंक में नए CEO की शुरू हुई तलाश, किसका नाम सबसे आगे?
भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक HDFC बैंक एक नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की तलाश में है। मौजूदा CEO शशिधर जगदीशन का दूसरा कार्यकाल अक्टूबर में पूरा हो रहा है।
बैंक के भीतर के उम्मीदवारों में उप प्रबंध निदेशक कैजाद भरूचा का नाम सबसे आगे चल रहा है। वे बैंक में खुदरा और थोक बैंकिंग का काम देखते हैं।
हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम कहते हैं कि बैंक को CEO के लिए अंदर के और बाहर के दोनों उम्मीदवारों पर विचार करना होगा। इस बारे में आखिरी फैसला RBI ही लेगा।
इस साल 27 फीसदी गिरे बैंक के शेयर
जगदीशन की विदाई से पहले HDFC बैंक में पिछले करीब 6 महीनों से काफी उठापटक चल रही है। इस दौरान बैंक के नेतृत्व में कई बदलाव हुए और शासन से जुड़े मुद्दे भी सामने आए।
इनमें पूर्व अध्यक्ष अतानु चक्रवर्ती का नैतिक चिंताओं के चलते इस्तीफा देना भी शामिल है। बैंक के शेयर इस साल 27 फीसदी तक गिर गए हैं। ऐसे में नए CEO को निवेशकों का भरोसा फिर से जीतना होगा और आगे चलकर बैंक की स्थिति को मजबूत करना होगा।