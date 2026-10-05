नए प्रमुख की नियुक्ति और तिमाही नतीजों से HDFC बैंक के शेयर 2 फीसदी चढ़े

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अनूप बागची को HDFC बैंक का अगला प्रबंध निदेशक (MD) और CEO बनाने की मंजूरी दे दी है। बागची ICICI प्रूडेंशियल लाइफ से आ रहे हैं। उनका कार्यकाल 27 अक्टूबर से 3 साल के लिए शुरू होगा।

इसके अलावा, बैंक ने शानदार ग्रोथ भी दर्ज की है। उसका औसत एडवांस 31.87 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। पिछले साल के मुकाबले जमा राशि में करीब 16.8 फीसदी का उछाल आया है और चालू और बचत खाता जमा में भी लगभग 10.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।