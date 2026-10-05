नए प्रमुख की नियुक्ति और तिमाही नतीजों से HDFC बैंक के शेयर 2 फीसदी चढ़े

नए प्रमुख की नियुक्ति और तिमाही नतीजों से HDFC बैंक के शेयर 2 फीसदी चढ़े
सोमवार (5 अक्टूबर) को HDFC बैंक के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। सुबह लगभग 2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। यह तेजी नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के ऐलान और दूसरी तिमाही के मजबूत वित्तीय नतीजों के बाद आई है।
इससे पहले, शेयर 721.20 रुपये पर बंद हुआ था। दिन के कारोबार में यह 734.20 रुपये तक पहुंचा और सुबह 9.58 बजे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 723 रुपये पर स्थिर कारोबार कर रहा था।
अनूप बागची को बनाया MD और CEO
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अनूप बागची को HDFC बैंक का अगला प्रबंध निदेशक (MD) और CEO बनाने की मंजूरी दे दी है। बागची ICICI प्रूडेंशियल लाइफ से आ रहे हैं। उनका कार्यकाल 27 अक्टूबर से 3 साल के लिए शुरू होगा।
इसके अलावा, बैंक ने शानदार ग्रोथ भी दर्ज की है। उसका औसत एडवांस 31.87 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। पिछले साल के मुकाबले जमा राशि में करीब 16.8 फीसदी का उछाल आया है और चालू और बचत खाता जमा में भी लगभग 10.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।