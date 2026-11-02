HDFC बैंक से एक और वरिष्ठ अधिकारी ने छोड़ा पद, शेयरों में आई गिरावट

बैंक छोड़ने वालों में केवल डिसूजा का ही नाम नहीं है। इससे पहले पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शशिधर जगदीशन भी अपना पद छोड़ चुके हैं, जिनकी जगह 27 अक्टूबर से अनूप बागची ने ले ली है।

इसके अलावा, उप प्रबंध निदेशक कैजाद भरूचा भी दिसंबर तक बैंक से अलग हो जाएंगे। बैंक में हो रहे ये सभी बड़े बदलाव ऐसे समय में सामने आए हैं, जब बैंक के शेयरों में इस साल 30.26 फीसदी की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस दौरान निफ्टी 50 में केवल 10.87 फीसदी की कमी आई है।