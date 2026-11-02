HDFC बैंक से एक और वरिष्ठ अधिकारी ने छोड़ा पद, शेयरों में आई गिरावट

HDFC बैंक से एक और वरिष्ठ अधिकारी ने छोड़ा पद, शेयरों में आई गिरावट
सोमवार को HDFC बैंक के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। ये शेयर 0.34 फीसदी गिरकर 690.45 रुपये पर बंद हुए। यह गिरावट संजय डिसूजा के बैंक छोड़ने के ठीक बाद आई।
डिसूजा ने करीब 27 साल तक बैंक में अपनी सेवाएं दीं। वे ग्रुप हेड ऑफ बिजनेस बैंकिंग, इमर्जिंग एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज ग्रुप और सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल जैसे अहम पदों पर रहे थे।
कई बड़े अधिकारियों का बाहर निकलना जारी
बैंक छोड़ने वालों में केवल डिसूजा का ही नाम नहीं है। इससे पहले पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शशिधर जगदीशन भी अपना पद छोड़ चुके हैं, जिनकी जगह 27 अक्टूबर से अनूप बागची ने ले ली है।
इसके अलावा, उप प्रबंध निदेशक कैजाद भरूचा भी दिसंबर तक बैंक से अलग हो जाएंगे। बैंक में हो रहे ये सभी बड़े बदलाव ऐसे समय में सामने आए हैं, जब बैंक के शेयरों में इस साल 30.26 फीसदी की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस दौरान निफ्टी 50 में केवल 10.87 फीसदी की कमी आई है।