बिकवाली के चलते HDFC बैंक के शेयर 2 फीसदी लुढ़के
लेखन दिनेश चंद शर्मा
सोमवार (23 नवंबर) को HDFC बैंक के शेयरों में लगभग 2 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जिसकी वजह से उनके हाल ही के ज्यादातर फायदे खत्म हो गए।
इस शेयर में भारी बिकवाली देखने को मिली। करीब 79 फीसदी सौदे बेचने वालों ने किए और कुल 311.49 लाख शेयरों का 2,610 करोड़ रुपये का बड़ा कारोबार हुआ।
बैंक निफ्टी 63,539 के करीब फिसला
बैंक निफ्टी इंडेक्स भी अपने रिकॉर्ड ऊंचे स्तर से नीचे आकर 63,539 के करीब कारोबार कर रहा था। इस गिरावट के बावजूद इंडेक्स पूरे साल में अभी भी 6.34 फीसदी ऊपर बना हुआ है, जो बाजार की थोड़ी मजबूती दिखाता है।
दूसरी तरफ, HDFC बैंक इस मामले में पीछे रह गया है और 2026 में अब तक 16.25 फीसदी नीचे आ गया है। हालांकि, 20 नवंबर को शेयरधारकों ने लिली वाडेरा को एक स्वतंत्र निदेशक के तौर पर दोबारा नियुक्त करने के लिए बड़ी सहमति (99.09 फीसदी की मंजूरी) दी है।