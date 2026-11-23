बैंक निफ्टी इंडेक्स भी अपने रिकॉर्ड ऊंचे स्तर से नीचे आकर 63,539 के करीब कारोबार कर रहा था। इस गिरावट के बावजूद इंडेक्स पूरे साल में अभी भी 6.34 फीसदी ऊपर बना हुआ है, जो बाजार की थोड़ी मजबूती दिखाता है।

दूसरी तरफ, HDFC बैंक इस मामले में पीछे रह गया है और 2026 में अब तक 16.25 फीसदी नीचे आ गया है। हालांकि, 20 नवंबर को शेयरधारकों ने लिली वाडेरा को एक स्वतंत्र निदेशक के तौर पर दोबारा नियुक्त करने के लिए बड़ी सहमति (99.09 फीसदी की मंजूरी) दी है।