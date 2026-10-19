रिकॉर्ड मुनाफा के बावजूद HDFC बैंक के शेयर 2 फीसदी लुढ़के

बाजार की इस प्रतिक्रिया के बावजूद बैंक ने Q2 में 19,510 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो 4.7 फीसदी की बढ़ोतरी है। साथ ही बैंक की शुद्ध ब्याज आय में भी 9.7 फीसदी का इजाफा हुआ।

ब्रोकरेज फर्मों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रहीं। जेपी मॉर्गन ने अपनी 'ओवरवेट' रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य कीमत घटा दी है। सिटी ने भी अपनी लक्ष्य कीमत घटा दी है, फिर भी उसने शेयर खरीदने की सलाह दी है।

दूसरी तरफ, बर्नस्टीन ने 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग के साथ 1,150 रुपये की ऊंची लक्ष्य कीमत तय की है। हालांकि, उन्होंने यह भी माना है कि आगे चलकर रिटर्न के मामले में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं।