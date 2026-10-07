HDFC बैंक ने उधार दरों में की 15 बेसिस प्वाइंट तक की कटौती, EMI होगी सस्ती

बैंक की ओवरनाइट MCLR अब 7.8 फीसदी पर आ गई है, वहीं एक महीने की MCLR में सबसे ज्यादा 15 बेसिस प्वाइंट की कटौती हुई है, जिससे यह अब 7.75 फीसदी हो गई है।

3 महीने, 6 महीने और 3 साल तक की दूसरी अवधियों के लिए भी दरों में 5 से 10 बेसिस प्वाइंट की कमी की गई है। इस कदम से होम लोन लेने वालों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी।