HDFC बैंक ने सशीधर जगदीशन को CEO बनाए रखने का फैसला टाला
HDFC बैंक ने सशीधर जगदीशन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पद पर बनाए रखने का फैसला फिलहाल टाल दिया है। बैंक को इसके लिए एक कानूनी रिपोर्ट का इंतजार है।
यह समीक्षा पूर्व अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती की मार्च में उनके इस्तीफा पत्र में जताई गई चिंताओं के कारण शुरू हुई थी।
जगदीशन का मौजूदा कार्यकाल इस अक्टूबर में खत्म हो रहा है, ऐसे में इस अनिश्चितता ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है और सब देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा।
जून तक आ सकती है कानूनी फर्मों की रिपोर्ट
ट्राईलीगल और वाडिया गांधी एंड कंपनी जैसी कानूनी फर्में एक अमेरिकी कानूनी फर्म के साथ मिलकर बोर्ड मीटिंग के रिकॉर्ड्स खंगाल रही हैं।
ये फर्में अतनु चक्रवर्ती द्वारा उठाई गई चिंताओं की गहराई से जांच कर रही हैं। उम्मीद है कि इनकी रिपोर्ट जून के मध्य या अंत तक आ जाएगी, जिसके बाद हर्ष कुमार भनवाला की अगुवाई वाली बैंक की कमेटी बैठक करेगी।
भले ही CEO की दोबारा नियुक्ति के लिए सामान्य समय सीमा निकल चुकी है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस मंजूरी को तेजी से दे सकता है। अब तक RBI ने HDFC बैंक के गवर्नेंस पर अपना भरोसा बनाए रखा है।