कौन हैं कैजाद भरूचा, जिन्हें HDFC बैंक का CEO बनाने पर चल रही चर्चा?

HDFC बैंक के नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बैंक के उप प्रबंध निदेशक कैजाद भरूचा को अगला प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बनाया जा सकता है।

दरअसल, मौजूदा CEO शशीधर जगदीशन ने अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद पद पर न रहने का फैसला किया है। उनका कार्यकाल 26 अक्टूबर को पूरा हो रहा है। बैंक का बोर्ड अब नए CEO की तलाश में जुटा है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, बैंकों को CEO पद के लिए कई नाम भेजने होते हैं। इसलिए बैंक किसी बाहरी उम्मीदवार की भी खोज कर रहा है।