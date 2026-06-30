HDFC बैंक ने पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंशकालिक अध्यक्ष बनाया, CEO की नियुक्ति टली
HDFC बैंक ने फिलहाल अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की दोबारा नियुक्ति का फैसला रोक दिया है। बैंक का पूरा ध्यान अभी नए अध्यक्ष को ढूंढने पर है।
बैंक की नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी (NRC) ने 29 जून को हुई बैठक में CEO के पद पर कोई बात नहीं की। इसके बजाय, वे एक सर्च फर्म के साथ मिलकर अगले अध्यक्ष की तलाश कर रहे हैं। जब यह काम पूरा हो जाएगा, तभी बैंक CEO पद के लिए अगला कदम उठाएगा।
बैंक में होंगे और कई बदलाव
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और वित्त सचिव रह चुके राजीव कुमार को 3 साल के लिए बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि, इसके लिए अभी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मंजूरी मिलनी बाकी है।
अगर, शेयरधारक राजी होते हैं तो जून से वे एक अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के तौर पर भी काम करेंगे। बैंक में एक और अहम बदलाव हो रहा है। पुनीत शर्मा इस दिसंबर में बैंक के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) बनेंगे। एक्सिस बैंक और टाटा कैपिटल में उनके पास काम करने का काफी अनुभव है, जिसकी वजह से उन्हें यह पद सौंपा गया है। ये सभी बड़े बदलाव मार्च में बैंक के पूर्व अध्यक्ष अतानू चक्रवर्ती के नैतिक कारणों से इस्तीफा देने के बाद हुए हैं।