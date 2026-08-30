HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीश देंगे इस्तीफा, अक्टूबर में पूरा होगा कार्यकाल

जगदीश ने बैंक को हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ हुए बड़े विलय में बखूबी नेतृत्व किया था। यह बैंक के लिए एक बहुत बड़ा और अहम विलय था।

अब आगे जो CEO आएंगे, उन्हें विलय के बाद पैदा हुई कुछ मुश्किल चुनौतियों को संभालना होगा। इनमें लोन के पुनर्गठन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) में होने वाले बदलाव और कासा (CASA) के स्तरों को ठीक करना शामिल है।

हालांकि, बैंक के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि बैंक वित्तीय प्रणाली के हिसाब से मजबूत है और अभी तक जो भी छोटे-मोटे लंबित मुद्दे थे, उन्हें निपटा लिया गया है।