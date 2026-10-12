HD फायर प्रोटेक्ट के IPO को ग्रे मार्केट में मिली 32 फीसदी बढ़त

शेयरों की कीमत 258 से 271 रुपये के बीच तय की गई है। एंकर निवेशकों के लिए शेयरों की बोली सोमवार से ही शुरू हो गई। अगर, आप इस IPO में आवेदन करने की सोच रहे हैं तो खुदरा निवेशकों को कम से कम 55 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी। ऊपरी प्राइस बैंड पर इसकी कीमत 14,905 रुपये बनती है।

कंपनी ने 50 फीसदी शेयर बड़े संस्थागत खरीदारों के लिए, 15 फीसदी गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए और 35 फीसदी खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित किए है। कर्मचारियों को भी इसमें खास डिस्काउंट मिलेगा।

यह IPO ऑफर फॉर सेल (OFS) है, इसलिए कंपनी को इससे जुटाया गया कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। शेयरों का आवंटन शुक्रवार को पूरा हो जाएगा और इनकी लिस्टिंग 21 अक्टूबर को तय की गई है।