HCL टेक AI डाटा सेंटर बनाने पर निवेश करेगी 3,500 करोड़ रुपये

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक सी विजयकुमार का कहना है कि ये डाटा सेंटर शुरू से आखिर तक की AI सेवाओं का आधार बनेंगे।

इनमें हार्डवेयर, मॉडल और एंटरप्राइज ऐप्स सभी शामिल होंगे। HCL टेक इस प्रोजेक्ट के लिए अपना पहला क्लाइंट हासिल करने के करीब है।

कंपनी ने भारतीय स्टार्टअप सर्वम AI में भी 15 करोड़ डॉलर (करीब 1,400 करोड़ रुपये) का निवेश किया है और OpenAI के साथ मिलकर ChatGPT एंटरप्राइज का इस्तेमाल अंदरूनी तौर पर करने का फैसला किया है। यह दर्शाता है कि वे AI के क्षेत्र में अग्रणी बनने को लेकर कितने गंभीर हैं।