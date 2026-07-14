HCL टेक AI डाटा सेंटर बनाने पर निवेश करेगी 3,500 करोड़ रुपये
HCL टेक ताकतवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डाटा सेंटर बनाने के लिए 3,500 करोड़ रुपये तक का निवेश करने जा रही है।
ये डाटा सेंटर 50 मेगावाट तक की क्षमता वाले होंगे। इन सेंटर्स का मकसद कंपनियों और सरकारों को अधिक जटिल AI कामों को संभालने में मदद करना है, ताकि उनका डाटा सुरक्षित रहे।
कंपनी ने पिछली तिमाही में 3,200 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी की थी, जिसके बाद यह एक बड़ा कदम है और यह उसकी रणनीति में एक अहम बदलाव दिखाता है।
सर्वम AI में किया करीब 1,400 करोड़ रुपये का निवेश
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक सी विजयकुमार का कहना है कि ये डाटा सेंटर शुरू से आखिर तक की AI सेवाओं का आधार बनेंगे।
इनमें हार्डवेयर, मॉडल और एंटरप्राइज ऐप्स सभी शामिल होंगे। HCL टेक इस प्रोजेक्ट के लिए अपना पहला क्लाइंट हासिल करने के करीब है।
कंपनी ने भारतीय स्टार्टअप सर्वम AI में भी 15 करोड़ डॉलर (करीब 1,400 करोड़ रुपये) का निवेश किया है और OpenAI के साथ मिलकर ChatGPT एंटरप्राइज का इस्तेमाल अंदरूनी तौर पर करने का फैसला किया है। यह दर्शाता है कि वे AI के क्षेत्र में अग्रणी बनने को लेकर कितने गंभीर हैं।