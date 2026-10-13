HCL टेक के दूसरी तिमाही के नतीजों से शेयर 4.7 फीसदी उछले

नतीजे सामने आने के बाद ब्रोकरेज फर्मों ने फटाफट अपनी राय में बदलाव किया। जेफरीज ने HCL टेक को 'रोकने' की रेटिंग दी है, जिसके लिए 1,150 रुपये का नई लक्ष्य कीमत तय की है।

नोमुरा ने 'खरीदने' की अपनी रेटिंग तो बरकरार रखी, लेकिन कंपनी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रणनीति में भरोसा जताते हुए इसकी लक्ष्य कीमत 1,330 रुपये तक बढ़ा दी है।

सिटी ने कंपनी के कमाई के अनुमान को ऊपर किया, लेकिन 'बेचने' की रेटिंग पर कायम रही। उनका मानना था कि HCL टेक के शेयर अभी भी TCS या इंफोसिस के मुकाबले काफी ऊंचे प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं।