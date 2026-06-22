HCL टेक फिजिकल AI से ला रही उद्योगों के कामकाज में बड़ा बदलाव

पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है यह

HCL टेक प्रक्रियाओं को टेस्ट करने और उनमें सुधार लाने के लिए डिजिटल ट्विन्स का इस्तेमाल करता है। साथ ही, कामों को ऑटोमैटिक बनाने के लिए रोबोट्स और तुरंत फैसले लेने के लिए एज टेक जैसी तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है।

हालांकि, यह तकनीक जितनी दमदार दिख रही है, उतनी ही इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि शुरुआती लागत का ज्यादा होना और कर्मचारियों को नए कौशल सीखने की जरूरत पड़ना।

आचार्य यह भी मानते हैं कि फिजिकल AI ऊर्जा की खपत और कचरा कम करके पर्यावरण के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे में यह सिर्फ काम की दक्षता बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि टिकाऊपन को भी बढ़ावा देता है।