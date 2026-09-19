हैरोड्स ने यौन शोषण पीड़ितों के मुआवजे की रकम मोहम्मद अल फायद के वारिसों से मांगेगा

अब तक हैरोड्स ने 5.7 करोड़ पाउंड (करीब 700 करोड़ रुपये) के एक फंड में से 113 महिलाओं को 41 लाख पाउंड (करीब 50 करोड़ रुपये) का भुगतान किया है।

पीड़ित महिलाओं और उनके वकील का कहना है कि यह ठीक नहीं है कि हैरोड्स पहले तो सार्वजनिक तौर पर गलती माने और फिर वित्तीय बोझ दूसरों पर डालने की कोशिश करे।

एक पीड़ित शांता सुंदरसन ने कहा, "मेरे लिए जवाबदेही केवल एक चेक लिखने और फिर हर पैसा दूसरों से वसूलने का नाम नहीं है।"

इस बात पर नवंबर में कोर्ट में सुनवाई होनी है कि फायद के वारिसों की संपत्ति का नियंत्रण किसके पास रहेगा।