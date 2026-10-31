बाइनेंस पर किप्टोकरेंसी चोरी में उत्तर कोरियाई हैकर्स का हाथ होने का संदेह

इस हैक के बाद हर कोई सभी प्लेटफॉर्म्स पर बेहतर सुरक्षा की मांग कर रहा है। OKX के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) स्टार जू का कहना है कि एक रियल-टाइम अलर्ट सिस्टम की बहुत जरूरत है, ताकि कोई भी गड़बड़ी होने पर कंपनियां तुरंत एसेट फ्रीज कर सकें।

कुछ संकेत बताते हैं कि इस हैक में सोशल इंजीनियरिंग का भी हाथ था। यही वजह है कि सर्किट जैसी कंपनियां अब कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर भी ज्यादा ध्यान दे रही हैं।

इस बीच, टेथर और सर्कल ने इस हैक से जुड़े फंड को फ्रीज कर दिया है। हालांकि, बिटकॉइन और ईथर जैसी डीसेंट्रलाइज्ड कॉइन को फ्रीज नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हें कोई एक यूनिट कंट्रोल नहीं करती है।