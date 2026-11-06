15 डॉलर खर्च कर हैकर्स ने बाइनेंस से उड़ाए अरबों

महज 15 डॉलर खर्च कर हैकर्स ने बाइनेंस से उड़ाए 2.5 अरब डॉलर

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:06 pm Nov 06, 202604:06 pm

क्या है खबर?

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस पर साइबर हमला करने के लिए हैकर्स ने एक बिल्कुल नई तकनीक का इस्तेमाल किया था। इस तकनीक का उपयोग करते हुए हैकर्स ने केवल 15 डॉलर खर्च करके अरबों डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी चुरा ली। इस हमले में इथेरियम के EIP-7702 फीचर का सहारा लिया गया। यह सुविधा मूल रूप से क्रिप्टो वॉलेट से लेनदेन आसान बनाने के लिए तैयार की गई थी, लेकिन हमलावरों ने इसी का गलत फायदा उठाया।