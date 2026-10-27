सोना कॉमस्टार की AI-रोबोटिक्स क्षेत्र में उतरने की तैयारी

कंपनी के प्रबंध निदेशक और ग्रुप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विवेक विक्रम सिंह का कहना है कि उनका फोकस इलेक्ट्रिक और स्मार्ट मोबिलिटी जैसी भविष्य की तकनीकों पर है।

इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के बढ़ते चलन को देखते हुए सोना कॉमस्टार आगे बहुत सारे अवसर देख रही है। हाल ही में एक साल के भीतर उनके शेयर की कीमत 72 फीसदी से ज्यादा बढ़कर 836.20 रुपये पर पहुंच गई।

इससे उनकी कंपनी का कुल बाजार मूल्य 52,180 करोड़ रुपये हो गया है। यह दिखाता है कि निवेशक कंपनी के EV की ओर बढ़ने के फैसले पर भरोसा कर रहे हैं।