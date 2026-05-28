गल्फ ऑयल के राजस्व में आया रिकॉर्ड उछाल, मुनाफा घटा बिज़नेस May 28, 2026

गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया के मुनाफे में इस तिमाही में थोड़ी कमी आई है। मुनाफा 3.46 फीसदी घटकर 85.59 करोड़ रुपये रह गया।

हालांकि, राजस्व के मामले में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा। उसकी आय करीब 11 फीसदी बढ़कर 1,055 करोड़ रुपये हो गई, जिसकी वजह रिकॉर्ड बिक्री और मजबूत मांग रही।

पूरे साल के प्रदर्शन की बात करें तो कंपनी का मुनाफा 3.51 फीसदी कम हुआ है, लेकिन सालाना राजस्व ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए 4,057 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया।