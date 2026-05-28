गल्फ ऑयल के राजस्व में आया रिकॉर्ड उछाल, मुनाफा घटा
गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया के मुनाफे में इस तिमाही में थोड़ी कमी आई है। मुनाफा 3.46 फीसदी घटकर 85.59 करोड़ रुपये रह गया।
हालांकि, राजस्व के मामले में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा। उसकी आय करीब 11 फीसदी बढ़कर 1,055 करोड़ रुपये हो गई, जिसकी वजह रिकॉर्ड बिक्री और मजबूत मांग रही।
पूरे साल के प्रदर्शन की बात करें तो कंपनी का मुनाफा 3.51 फीसदी कम हुआ है, लेकिन सालाना राजस्व ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए 4,057 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया।
वॉल्यूम में 14 फीसदी की बढ़ोतरी
कंपनी के लुब्रिकेंट वॉल्यूम में 14 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, जिसने पूरे उद्योग के औसत से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया।
पैसेंजर कार मोटर ऑयल और कमर्शियल व्हीकल ऑयल दोनों में 2 अंकों की बढ़ोतरी देखी गई, वहीं कृषि क्षेत्र ने भी अपनी मजबूती बनाए रखी।
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रवि चावला ने बताया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 4,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करने का श्रेय अनुशासित कामकाज और लगातार बढ़ती गति को जाता है।