GST रजिस्ट्रेशन में अब बदलाव करना होगा आसान

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) नियम, 2017 के नियम 14A की सरलीकृत रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत पंजीकृत करदाताओं के लिए कारोबार की मुख्य जगह में बदलाव भी अब ऑटो-अप्रूव हो जाएंगे।

इसके लिए अधिकारी की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वहीं नियम 9 के तहत पंजीकृत आम लोगों को मुख्य जगह बदलने के लिए अभी भी यह अतिरिक्त प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

अच्छी बात यह है कि हर कोई बिना किसी परेशानी के अपनी अतिरिक्त कारोबारी जगहों को जितनी बार चाहे, उतनी बार अपडेट कर सकता है।

नई समय-सीमाओं का मतलब यह भी है कि अधिकारियों द्वारा बताए गए किसी भी मुद्दे का समाधान अब और जल्दी होगा, जिससे पूरे भारत में व्यवसायों के लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी।