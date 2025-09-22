GST 2.0: टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, डिशवॉशर आज से 85,000 रुपये तक सस्ते

नई GST दरें लागू होने के बाद आज (22 सितंबर) से सैकड़ों चीजें सस्ती हो गई हैं। नवरात्रि के पहले दिन से लागू इस फैसले से करीब 375 वस्तुओं पर कर घटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन कहा कि 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के 2 स्लैब में बदलाव से घर, वाहन और रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे। खाने-पीने की चीजों से लेकर बीमा सेवाओं तक पर कम GST लगने से उपभोक्ताओं पर खर्च का बोझ कम होगा।

#1 इलेक्ट्रॉनिक्स पर कीमतों में कटौती GST दरें घटने से टीवी, AC, फ्रिज और डिशवॉशर की कीमतें कम हो गई हैं। 32 इंच से बड़े टीवी पर GST 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हुआ। सोनी, LG और पैनासोनिक जैसे ब्रांड ने कीमतें 2,500-85,000 रुपये तक घटा दी हैं। सोनी ने अपने 43 से 98 इंच ब्राविया मॉडल पर 5,000-71,000 रुपये तक की कमी की है। LG ने 43 से 100 इंच मॉडल पर 2,500-85,800 रुपये तक MRP कम करने की घोषणा की है।

#2 AC और फ्रिज पर राहत AC पर GST 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गया है। वोल्टास, डाइकिन, गोदरेज और LG ने कीमतें कम की हैं। गोदरेज ने स्प्लिट AC पर 3,200-5,900 रुपये तक कमी की, जबकि डाइकिन ने 1 टन 5 स्टार की कीमत 20,500 रुपये से घटाकर 18,890 रुपये कर दी। LG ने 1 टन 3-स्टार AC की कीमत अब 32,890 रुपये कर दी। रेफ्रिजरेटर पर भी 7-9 प्रतिशत तक कीमतें घटने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों में ग्राहकों को फायदा मिलेगा।