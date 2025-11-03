GST में कटौती से त्योहारी सीजन में 6 लाख करोड़ रुपये की हुई बिक्री

भारत में त्योहारी सीजन के दौरान उपभोग GST में बड़ी कटौती के बाद लोगों ने जमकर और उत्साहपूर्वक खरीदारी की है। 22 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच पूरे देशभर में बिक्री 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक रही। यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 8.5 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है। नवरात्रि से दिवाली तक चली इस लंबी खरीदारी दौर ने बाजार में नई रौनक और सक्रियता ला दी और अर्थव्यवस्था को मजबूत समर्थन मिला।

मांग इन वस्तुओं की बढ़ी मांग त्योहारी सीजन में सबसे अधिक मांग आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, मिठाइयां और घर की सजावट जैसी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की रही। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों की बिक्री में जबरदस्त और लगातार उछाल देखा गया। ह्युंडई ने धनतेरस पर 20 प्रतिशत ज्यादा बिक्री दर्ज की, जबकि टाटा मोटर्स ने नवरात्रि और धनतेरस के बीच 1 लाख से अधिक गाड़ियां बेचीं। GST में कमी से कारें और अन्य उत्पाद सस्ती हुईं, जिससे उपभोक्ताओं की मांग बढ़ी।

बिक्री ग्रामीण इलाकों में ट्रैक्टरों की बिक्री में उछाल अच्छे मानसून से ग्रामीण आय बढ़ी, जिससे महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रैक्टरों की बिक्री में 27 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के अनुसार, रसोई उत्पादों जैसे प्रेशर कुकर और अन्य घरेलू उपकरणों की बिक्री में भी काफी तेजी आई। वहीं, कोटक महिंद्रा बैंक और SBI कार्ड जैसी वित्तीय सेवा कंपनियों ने त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा खर्च में उल्लेखनीय और लगातार बढ़ोतरी देखी। इससे उपभोक्ता विश्वास में सुधार और घरेलू खपत बढ़ने के स्पष्ट संकेत मिले।