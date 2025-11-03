UPI QR कोड उपयोग में जबरदस्त इजाफा हुआ है (तस्वीर: एक्स/@UPI_NPCI)

UPI QR कोड की संख्या 18 महीने में हुई दोगुनी, जानिए पहली छमाही के आंकड़े

क्या है खबर?

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) में QR कोड अपनाने में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इस साल जून के अंत तक इस प्लेटफॉर्म पर UPI QR कोड की संख्या 67.8 करोड़ को पार कर गई, जो 18 महीनों में दोगुने से भी ज्यादा है। इस वृद्धि ने यूजर्स को इस साल की पहली छमाही (जनवरी-जून) में इसके माध्यम से 143.3 लाख करोड़ रुपये का लेन-देन करने में सक्षम बनाया है, जो सालाना आधार पर 23 फीसदी की उल्लेखनीय बढ़त को दर्शाता है।