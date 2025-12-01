LOADING...
टैक्स कटौती के बाद नवंबर में GST कलेक्शन रहा 1.70 लाख करोड़ रुपये
GST कलेक्शन में मामूली बढ़त

टैक्स कटौती के बाद नवंबर में GST कलेक्शन रहा 1.70 लाख करोड़ रुपये

लेखन बिश्वजीत कुमार
Dec 01, 2025
04:39 pm
क्या है खबर?

इस साल नवंबर महीने में GST कलेक्शन में मामूली बढ़त देखने को मिली है। केंद्र सरकार द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर, 2025 में ग्रॉस GST कलेक्शन 0.7 प्रतिशत बढ़कर 1.70 लाख करोड़ रुपये रहा। पिछले साल इसी महीने यह 1.82 लाख करोड़ रुपये था, इसलिए बढ़त बहुत सीमित दिखाई दी। यह धीमी ग्रोथ दिखाती है कि हाल ही में GST रेट कम करने का सीधा असर सरकार को मिलने वाले टैक्स कमाई पर पड़ा है।

असर 

रेट कटौती से कलेक्शन पर असर पड़ा 

रिपोर्ट बताती है कि GST रेट में कमी लागू होने के बाद यह पहला पूरा महीना था, इसलिए कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई। एक्सपर्ट का कहना है कि उम्मीद की जा रही थी कि रेट कम होने से दिवाली के समय खरीदारी बढ़ेगी और घटे रेवेन्यू की भरपाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुल कलेक्शन कम दर्ज हुआ। सरकार ने कई सामानों पर टैक्स घटाया था, जिसका सीधा असर कुल टैक्स राशि पर पड़ा है।

बढ़ोतरी

नेट GST कलेक्शन में हल्की बढ़ोतरी

ग्रॉस कलेक्शन कम रहा, लेकिन नेट GST कलेक्शन में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई। विशेषज्ञों के अनुसार, सेस को छोड़कर नेट कलेक्शन में लगभग 1.3 प्रतिशत की मामूली बढ़त हुई है। इसकी वजह यह है कि इंपोर्ट पर IGST कलेक्शन में अच्छा इजाफा हुआ और पिछले महीनों की तुलना में रिफंड रेट भी कम रहा। सेस शामिल करने पर नेट कमी दर्ज होती है, लेकिन कुल मिलाकर आंकड़े बताते हैं कि कलेक्शन पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ।

उम्मीद

आने वाले महीनों में स्थिति हो सकती है स्थिर

टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि रेट कम होने का असर शुरू में कलेक्शन को धीमा करता है, लेकिन आगे जाकर यह स्थिर हो सकता है। उनका अनुमान है कि आने वाले महीनों में रेवेन्यू धीरे-धीरे संतुलित होगा और मार्केट मांग के साथ कलेक्शन में सुधार दिखेगा। फिलहाल कलेक्शन में उतार-चढ़ाव दिख रहा है, लेकिन यह बदलावों के हिसाब से एक सामान्य स्थिति है। विशेषज्ञों के अनुसार आगे के महीनों में संख्या मजबूत होने की उम्मीद है।

