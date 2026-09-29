ग्रो ने शुरू की अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश करने की सुविधा

ग्रो ने अब एक नई सुविधा पेश की है, जिससे भारतीय यूजर्स गूगल, ऐपल, एनवीडिया, टेस्ला, अमेजन और मेटा जैसे अमेरिकी शेयरों और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) में सीधे अपने ऐप के जरिए खरीद-फरोख्त कर पाएंगे।

इसमें फ्रैक्शनल शेयर खरीदने की सुविधा होने के कारण निवेशक छोटी रकम से भी निवेश कर सकते हैं। यह अपडेट अभी धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंच रहा है और एक महीने के भीतर यह सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा, जिससे निवेशकों को वैश्विक टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर के ट्रेंड्स में निवेश करना और भी आसान हो जाएगा।