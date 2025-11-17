LOADING...
होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / कैसे एक किसान के बेटे ललित केशरे ग्रो की स्थापना करते हुए बने अरबपति? 
ग्रो के IPO ने संस्थापक ललित केशरे अरबपतियों की सूची में शामिल कर दिया है (तस्वीर: एक्स/@CA_vkchangani)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 17, 2025
02:59 pm
क्या है खबर?

निवेश प्लेटफॉर्म ग्रो के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ललित केशरे कंपनी के शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत के बाद भारत के अरबपति क्लब में शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश के लेपा गांव के एक किसान के बेटे का एक अग्रणी फिनटेक फर्म के प्रमुख के रूप में उभरना भारत के स्टार्टअप परिदृश्य में बढ़ते अवसरों को दर्शाता है। आइये जानते हैं कंपनी की शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद केशरे की संपत्ति कितनी हो गई है।

संपत्ति 

कितनी हुई केशरे की संपत्ति?

ललित केशरे के पास 55.91 करोड़ शेयर हैं, जो कंपनी में उनकी 9.06 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वर्तमान में इसकी कीमत 169 रुपये/शेयर है। इस हिसाब से उनके शेयरों का मूल्य 9,448 करोड़ रुपये है। इस लिस्टिंग ने अन्य 3 संस्थापकों की संपत्ति में भी वृद्धि की है। हर्ष जैन के 41.16 करोड़ शेयरों का मूल्य 6,956 करोड़ रुपये, ईशान बंसल के 27.78 करोड़ शेयरों का 4695 करोड़ रुपये और नीरज सिंह के 38.32 करोड़ शेयरों का 6,476 करोड़ रुपये है।

करियर 

ऐसा रहा है केशरे का करियर

उनके अरबपति बनने तक का सफर आसान नहीं था। साधारण परिस्थितियों में पले-बढ़े केशरे अपने दादा-दादी के साथ रहते थे और मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JET) के माध्यम से IIT बॉम्बे में प्रवेश लेकर IT में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपना करियर फ्लिपकार्ट से शुरू किया और 2016 में अपने सहयोगियों के साथ ग्रो लॉन्च किया।