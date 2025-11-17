कैसे एक किसान के बेटे ललित केशरे ग्रो की स्थापना करते हुए बने अरबपति? 

संपत्ति

कितनी हुई केशरे की संपत्ति?

ललित केशरे के पास 55.91 करोड़ शेयर हैं, जो कंपनी में उनकी 9.06 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वर्तमान में इसकी कीमत 169 रुपये/शेयर है। इस हिसाब से उनके शेयरों का मूल्य 9,448 करोड़ रुपये है। इस लिस्टिंग ने अन्य 3 संस्थापकों की संपत्ति में भी वृद्धि की है। हर्ष जैन के 41.16 करोड़ शेयरों का मूल्य 6,956 करोड़ रुपये, ईशान बंसल के 27.78 करोड़ शेयरों का 4695 करोड़ रुपये और नीरज सिंह के 38.32 करोड़ शेयरों का 6,476 करोड़ रुपये है।