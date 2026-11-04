कर्ज के जाल में मध्यम वर्ग, EMI में जा रही आधी कमाई

भारत का मध्यम वर्ग वर्तमान में पहले से कहीं ज्यादा उधार ले रहा है। आसान किस्तों पर लोन मिलने से नए फोन और गैजेट्स खरीदना बेहद आसान हो गया है, लेकिन 25 साल के नवजोत सिंह की कहानी बताती है कि कर्ज कितनी जल्दी जमा हो सकता है।

वह अपने वेतन का लगभग आधा हिस्सा आईफोन, प्लेस्टेशन, टीवी सेट, वाइन और स्पिरिट्स कोर्स के साथ-साथ घर जाने के ट्रिप के कर्ज चुकाने में खर्च कर देता है।

जैसे-जैसे ब्याज दरें बढ़ रही हैं, इन लोन की किस्तें चुकाना मुश्किल होता जा रहा है। कई लोगों के लिए किस्तें चूकने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है।