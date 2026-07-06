ग्रैन्यूल्स ने अमेरिका में नार्कोलेप्सी की जेनेरिक दवा के लिए हासिल किया विशेष अधिकार
ग्रैन्यूल्स इंडिया ने अमेरिका में नार्कोलेप्सी (दिन में नींद आने की बीमारी) के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली लूमरिज की जेनेरिक दवा के लिए सबसे पहले फाइल करने का अधिकार हासिल कर लिया है।
अगर, इस दवा को मंजूरी मिल जाती है तो कंपनी को अमेरिका में यह मुश्किल दवा बेचने का पहला मौका मिलेगा। यह कंपनी के कारोबार के लिए एक बड़ी बात होगी।
ऐसा खास अधिकार हासिल करने का यह ग्रैन्यूल्स का दूसरा मौका है। इससे पहले, कंपनी को डाइनवेवल XR जेनेरिक दवा के लिए भी इसी तरह का अधिकार मिला था।
कंपनी की अनुसंधान और विकास क्षमता दिखी
कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्ण प्रसाद चिगुरुपति ने कहा कि यह उपलब्धि बताती है कि ग्रैन्यूल्स चुनौतीपूर्ण जेनेरिक दवाएं बनाने पर कितना ध्यान देता है और उसकी अनुसंधान और विकास (R&D) क्षमता कितनी मजबूत है।
उनका कहना है कि यह सफलता दर्शाती है कि कंपनी सख्त नियमों वाले बाजारों में अपनी खास पहचान बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। साथ ही, यह भी दिखाता है कि कंपनी नए विचारों को लाने के प्रति कितनी गंभीर है।