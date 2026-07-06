ग्रैन्यूल्स ने अमेरिका में नार्कोलेप्सी की जेनेरिक दवा के लिए हासिल किया विशेष अधिकार बिज़नेस Jul 06, 2026

ग्रैन्यूल्स इंडिया ने अमेरिका में नार्कोलेप्सी (दिन में नींद आने की बीमारी) के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली लूमरिज की जेनेरिक दवा के लिए सबसे पहले फाइल करने का अधिकार हासिल कर लिया है।

अगर, इस दवा को मंजूरी मिल जाती है तो कंपनी को अमेरिका में यह मुश्किल दवा बेचने का पहला मौका मिलेगा। यह कंपनी के कारोबार के लिए एक बड़ी बात होगी।

ऐसा खास अधिकार हासिल करने का यह ग्रैन्यूल्स का दूसरा मौका है। इससे पहले, कंपनी को डाइनवेवल XR जेनेरिक दवा के लिए भी इसी तरह का अधिकार मिला था।