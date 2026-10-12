भारत के GPU अब दुनियाभर के ग्राहकों को दे सकेंगे कंप्यूटिंग सेवाएं

शुरुआत में इन GPU रिसोर्स का मकसद भारत के स्टार्टअप्स और शोध करने वालों की मदद करना था, लेकिन देश में इनकी जितनी जरूरत थी, उतनी मांग नहीं थी।

अब जब इन्हें वैश्विक ग्राहकों के लिए खोला जा रहा है तो इस पहल से उम्मीद है कि ये महंगे रिसोर्स लगातार कुशलता से काम करते रहेंगे। साथ ही इससे देश में होने वाले नवाचारों को भी बढ़ावा मिलता रहेगा।

इस योजना में अगले 5 सालों में 10,000 और GPU जोड़ने की बात भी शामिल है। इसका लक्ष्य है कि भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षमता को भी बढ़ाया जाए और साथ ही भारत वैश्विक मंच पर भी अपनी बड़ी भूमिका निभा सके।