भारत के GPU अब दुनियाभर के ग्राहकों को दे सकेंगे कंप्यूटिंग सेवाएं
भारत के इंडिया AI मिशन के तहत चुने गए GPU प्रोवाइडर अब दुनियाभर के ग्राहकों को अपनी शक्तिशाली कंप्यूटिंग सेवाएं दे सकते हैं। सरकार ने मिशन के लिए 10,372 करोड़ रुपये दिए हैं और इसी के दम पर यह कदम उठाया गया है।
इससे जियो प्लेटफॉर्म्स और टाटा कम्युनिकेशंस जैसी 14 चुनी हुई कंपनियों को अपने टेक्नोलॉजी निवेश का बेहतर इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। वे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पकड़ बनाकर और ज्यादा कमाई कर पाएंगी।
मिशन में जुड़ेंगे 10,000 GPU
शुरुआत में इन GPU रिसोर्स का मकसद भारत के स्टार्टअप्स और शोध करने वालों की मदद करना था, लेकिन देश में इनकी जितनी जरूरत थी, उतनी मांग नहीं थी।
अब जब इन्हें वैश्विक ग्राहकों के लिए खोला जा रहा है तो इस पहल से उम्मीद है कि ये महंगे रिसोर्स लगातार कुशलता से काम करते रहेंगे। साथ ही इससे देश में होने वाले नवाचारों को भी बढ़ावा मिलता रहेगा।
इस योजना में अगले 5 सालों में 10,000 और GPU जोड़ने की बात भी शामिल है। इसका लक्ष्य है कि भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षमता को भी बढ़ाया जाए और साथ ही भारत वैश्विक मंच पर भी अपनी बड़ी भूमिका निभा सके।