सरकार ने पेट्रोल, डीजल और ATF पर विंडफॉल टैक्स में कटौती की है

सरकार ने पेट्रोल-डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में कटौती की, क्या आपको होगा फायदा?

लेखन आबिद खान 09:54 am Sep 17, 202609:54 am

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती की है। पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाले टैक्स को कम किया गया है। डीजल निर्यात शुल्क में 5 रुपये की कटौती की गई है। अब डीजल पर विंडफाल टैक्‍स 25 से घटकर 20 रुपये प्रति लीटर हो गया है। हालांकि, घरेलू इस्तेमाल के लिए पेट्रोल-डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है।